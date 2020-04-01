فرنسا – توفي عبد الحليم خدام النائب السابق للرئيس السوري امس الثلاثاء عن عمر 88 عاما في فرنسا، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وشغل خدام مناصب عدة في سوريا، بينها نائب الرئيس ووزير الخارجية وعضو قيادة حزب البعث ومحافظ القنيطرة ومحافظ حماة، كما تولى لمدة زمنية طويلة ملف العلاقات السورية اللبنانية.

وفي ديسمبر العام 2005 أعلن انشقاقه عن حزب البعث السوري، ولجأ إلى فرنسا.

ونعى خدام عدد من السياسيين اللبنانيين.

في أغسطس 2008، أصدرت المحكمة العسكرية الجنائية الأولى بدمشق، 13 حكما غيابيا على خدام بالسجن لمدد مختلفة أشدها الأشغال الشاقة المؤبدة مدى الحياة وذلك بتهم مختلفة أبرزها “الافتراء الجنائي على القيادة السورية والإدلاء بشهادة كاذبة أمام لجنة التحقيق الدولية بشأن مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري”، كما اتهمته “بالمؤامرة على اغتصاب السلطة وصلاته غير المشروعة مع العدو الصهيوني، ودس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها على العدوان على سوريا”.

المصدر: RT