سويسرا – قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” تأجيل جميع المباريات المقررة في يونيو القادم حتى إشعار آخر بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأعلن “يوفا” في بيان منشور على موقعه أن لجنته التنفيذية قررت اليوم الأربعاء تأجيل جميع مباريات المنتخبات الوطنية للرجال والنساء المقررة في يونيو، بما فيها تصفيات يورو 2020 ومباريات التأهل لبطولة أوروبا للنساء عام 2021.

كما قررت اللجنة تأجيل جميع المباريات الأخرى المنظمة تحت رعاية “يوفا”، بما فيها المبرايات الودية، وأفادت وكالة “رويترز” بأن هذا القرار يطال مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

كما أجلت اللجنة جميع المسابقات للناشئين في الأشهر الأربعة القادمة، بما في ذلك بطولة أوروبا للنساء تحت سن 19 عاما التي كان من المقرر تنظيمها في يوليو.

وجاء هذا القرار عقب مؤتمر عقدته اللجنة التنفيذية لـ”يوفا” اليوم بواسطة الفيديو مع قادة جميع الاتحادات الـ55 المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: RT + رويترز