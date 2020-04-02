الكويت – صرح مسؤول كويتي إن الحزمة التحفيزية التي أطلقها المركزي الكويتي اليوم تمثل دفعة إيجابية للسوق وتقدم فرص إقراض إضافية بـ5 مليارات دينار (نحو 16 مليار دولار) ستوجه لللجهات المتضررة.

وأضاف رئيس اتحاد مصارف الكويت، عادل الماجد، اليوم الخميس، في بيان صحفي إن هذه “الحزمة التحفيزية سوف تساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة” التي سببها فيروس كورونا.

وأوضح أن توجيهات المركزي الكويتي انصبت على أهمية تصدي القطاع المصرفي لتداعيات الأزمة الراهنة، بحيث يكون ذلك فى واجهة الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني.

(الدينار الكويتي = 3.117 دولار)

المصدر: “رويترز”