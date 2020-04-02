ليبيا – أعلنت الأمم المتحدة أمس الأربعاء تعليق العديد من عملياتها الإنسانية في ليبيا بسبب استمرار الاشتباكات العسكرية والتدابير التقييدية على خلفية انتشار فيروس كورونا.

المتحدث باسم الأمين العام استيفان دوغريك عقد بحسب وكالة “الأناضول” التركية مؤتمر صحفي عبر دائرة تليفزيونية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أوضح من خلاله أن الاشتباكات المستمرة والتدابير التقييدية في ليبيا بسبب وباء كورونا يعيقان وصول مساعدت المنظمة الإنسانية.

وأردف قائلا: “أبلغنا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) بأنه تم تأكيد ثمان حالات من الإصابة بفيروس كورونا حتى أمس الثلاثاء”.

وتابع:”أفادت الوكالات الإنسانية بعدم قدرتها على إرسال شاحنات لتقديم المساعدة لمسافات طويلة بسبب حظر التجول وتم تعليق العديد من البرامج بما في ذلك تلك الموجودة في خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2020 أو تأخيرها أو تخفيضها”.

وحذر المسؤول الأممي من أن ليبيا معرضة بشدة لخطر انتشار الفيروس بالنظر إلى مستويات انعدام الأمن وضعف النظام الصحي وارتفاع أعداد المهاجرين واللاجئين والمشردين داخليا.