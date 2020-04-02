ليبيا – بموجب التكليف الصادر عن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المشكلة بموجب قرار القائد العام للقوات المسلحة الإدارة العامة للبحث الجنائي و جهاز الحرس البلدي يباشران مهامهما في تنظيم تدفق السلع التموينية من المخازن الرئيسية لصندوق موازنة الأسعار إلى الجمعيات الاستهلاكية لضمان توزيعها على كافة المواطنين.

وزارة الداخلية بالحكومة الليبية أشترت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها إلى أنه ضمن الحرص على قوت المواطن وضمان عدم استغلاله داهم البحث الجنائي و الحرس البلدي العديد من المخازن للجمعيات الاستهلاكية الوهمية وضبط الكميات وأصحاب تلك المخازن.