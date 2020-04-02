ليبيا – شكل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأربعاء لجنة لمراجعة العبث بأملاك الدولة.

الثني جاءت تعليماته وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة خلال اجتماع عقده بمقر إقامته في مدينة بنغازي ضم وكيل عام وزارة العدل خالد نجم ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومدير مكتب أملاك الدولة – بنغازي عبدالرحيم بوعظمات ومدير مكتب مصلحة التخطيط العمراني – بنغازي فوزية بوشعالة إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد.

وتقتضي تعليمات الثني للجنة بمراجعة وحصر كل التخصيصات التي صدرت في الدولة خلال الفترة الماضية.

وشدد على ضرورة إلغاء كل ما يخالف القانون بما يؤدي للعبث بأملاك الدولة.

كما ترأس اللجنة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري وعضوية وكيل عام وزارة العدل ومدير مكتب أملاك الدولة – بنغازي ومدير مكتب مصلحة التخطيط العمراني – بنغازي ورئيس التسجيل العقاري بنغازي.