ليبيا – عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأربعاء اجتماعا مع رئيس جهاز الإمداد الطبي احمد بورتيمة وذلك للاطمئنان على وضع المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية بما يكفي لتخطي الأزمة.

الثني اطلع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على عمل جهاز الإمداد الطبي والمخزون الاستراتيجى لما تتطلبه الأزمة،مشددا على ضرورة التوزيع بشكل عادل وعلى كافة مناطق البلاد.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة توفير أدوية الأمراض المزمنة بمخزون لا يقل عن الستة أشهر.

هذا وحضر الاجتماع كل من نائب :”رئيس جهاز الإمداد الطبي ،مدير إدارة الشؤون الطبية بالجهاز،رئيس قسم التوزيع،رئيس قسم الإحصاء إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد”.