ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبدالرحمن الشاطر إن تحصيص رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مبلغ 75 مليون دينارللبلديات سيذهب نصفها إلى ما وصفها بـ” بلديات حفتر ” (بلديات المنطقتين الشرقية والجنوبية وبعض بلديات المنطقة الغربية)، زاعماً أن الأخير سيستعملها كدعم لما وصفه بـ”عدوانه على المنطقة الغربية” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

الشاطر وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” أمس الاربعاء قال:” بهذا القرار اكد ما قلته وكررته منذ عام 2018 انه كارثة وأضيف أكبر من كورونا وانه حالة ميؤوس منها كان الله في عوننا” حسب تعبيره.