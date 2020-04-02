ليبيا – كشف المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري عن مقتل 20 عسكريا تركيا خلال استهداف أحد مواقع مليشيات حكومة الوفاق بمدينة مصراتة غربي البلاد.

المسماري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء قال إن ضربات الجيش ضد غرفة عمليات الطيران المسير بالكلية الجوية بمصراتة أدت إلى مقتل 20 عسكريا تركيا.

وأوضح أن 7 أتراك تم استهدافهم داخل غرفة العمليات و13 آخرين قتلوا في مقر الإقامة التابع للكلية الجوية بمدينة مصراتة خلال ضربات الجيش أمس الأول.

وتابع أن القتلى الأتراك الذين تم استهدافهم ينضمون لحصيلة قتلى جيش تركيا في ليبيا لترتفع لأكثر من 50 قتيلا عقب مذكرتي تفاهم وقعهما كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج في نوفمبر الماضي.

المتحدث باسم الجيش أشار إلى حصيلة قتلى المرتزقة السوريين في ليبيا بلغ نحو 500 عنصر خلال الأسبوع الماضي،لافتا إلى أن مليشيات السراج تضع المرتزقة في الصدارة في أغلب الجبهات خاصة في شرق مصراتة ومحيط العاصمة طرابلس.