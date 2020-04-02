ليبيا – طالب رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في بيان له أمس الأربعاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإستبدال القيمة المالية المخصصة للبلديات التي لا تخضع للرقابة المالية لحكومة الوفاق بتوفير الإحتياجات بشكل عيني.

المشري وفي بيانه الذي أطلعت المرصد على نسخة منه دعا السراج بموافاته بالمعايير التي تم من خلالها توزيع القيم المالية للبلديات وخاصة تلك التي تشهد حالات نزوح كبيرة والبلديات الواقعة في نقاط حدودية التي لها إعتبارات خاصة.

وأكد المشري على أهمية السلطات المحلية وتفويض الصلاحيات للبلديات الأمر الذي له أثر إيجابي في تخفيف معاناة المواطنين.