انجلترا – جمع ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، أكثر من 100 ألف جنيه إسترليني، لإطعام الأطفال الذين حرموا من الوجبات المدرسية المجانية اليومية بعد إغلاق المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأطلق راشفورد، الذي قال إنه كان يعتمد على الوجبات المدرسية عندما كان طفلا، حملة للتبرع بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية التي توزع الطعام على المدارس ومراكز التجمعات.

ووضع راشفورد تجميع مئة ألف جنيه إسترليني هدفا مبدئيا لحملته التي تخدم نحو 400 ألف طفل.

وقد تجاوز هذا المبلغ بسرعة في استجابة إيجابية لنداء المهاجم البالغ عمره 22 عاما عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال راشفورد لصحيفة “تايمز” البريطانية “يوجد أشخاص أوضاعهم أسوأ مما كنت عليه عندما كنت طفلا. إنهم لا يجدون حتى وجبة ثانية في منزلهم لذلك أردت أن أساعدهم”.

وتابع الدولي الإنجليزي: “الأشخاص الذين لا يجدون طعاما أعدادهم كبيرة للغاية. يقترب العدد من مليون طفل تساعدهم المؤسسة الخيرية أسبوعيا. عندما اطلعت على الأرقام شعرت بصدمة كبيرة”.

يذكر أن راشفورد تعافى من إصابة في ظهره عندما توقفت مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 30 أبريل الحالي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.

المصدر: رويترز