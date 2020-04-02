بعد اتصال بن سلمان مع ترامب.. السعودية تدعو إلى اجتماع طارئ لتحالف “أوبك+ “

بعد اتصال بن سلمان مع ترامب.. السعودية تدعو إلى اجتماع طارئ لتحالف “أوبك+ “

السعودية – دعت السعودية، اليوم الخميس، إلى عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط من منظمة “أوبك” وخارجها بهدف التوصل إلى اتفاق نفطي عادل يجلب الاستقرار إلى سوق النفط العالمية.

وأشارت السعودية إلى “ما بذلته خلال الفترة الماضية من جهود للوصول إلى اتفاق في مجموعة “أوبك +”، لإعادة التوازن إلى سوق النفط، حيث قامت بحشد التأييد لذلك من 22 دولة من دول “أوبك +” إلا أنه تعذر الوصول إلى اتفاق لعدم الحصول على الإجماع”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” إلى أن المملكة دعت إلى عقد الاجتماع الطارئ لدول “أوبك+” ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق النفطية”.

وقالت الوكالة السعودية إن “هذه الدعوة تأتي في إطار سعي السعودية لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديرا لطلب فخامة رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة”.

وجاءت الدعوة بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد محمد بن سلمان بحثا خلاله الأوضاع في سوق النفط.

وفور صدور الخبر قفزت أسعار الذهب الأسود بنحو 21%، وجرى تداول مزيج “برنت” عند 30.33 دولار للبرميل.

المصدر: “واس” + “رويترز”