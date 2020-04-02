ليبيا – أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن المشاورات لا تزال جارية بين الدول الأعضاء لتحديد مساهماتها في عملية ايريني.

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو أشار بحسب ما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية أمس الأربعاء إلى تشكيل مجموعة عمل تسعى لوضع اللمسات الأخيرة على المهمة من ناحية مساهمات الدول وآليات التشغيل.

وشدد ستانو على أن البعثة ستضطلع أساساً بمهمة مراقبة تنفيذ القرار الأممي بالإضافة إلى مهام أخرى ثانوية لا يشكل البحث والإنقاذ في المتوسط جزءاً منها.