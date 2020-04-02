ليبيا – أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف اليوم الخميس قراراً بشأن استمرار الأحكام المتعلقة بحظر التجول واستثناءاته.

المستشار بوشناف وفي قراره “361”والذي تلقت المرصد نسخة منه نص على أن يستمر العمل بالقرارات المتعلقة بحظر التجول المفروض من الساعة الثالثة مساء حتى الساعة السابعة صباحا و منع استخدام وسائل النقل الجماعي وسيارات الأجرة بين المدن والقرى بالإضافة إلى قفل المنافذ البرية والبحرية والجوية فيما يخص حركة الأشخاص.

ونوّه القرار على أن تسري جميع القرارات السابقة فيما لايرد بشأنه نص بهذا القرار وإستمرار العمل به حتى يوم الأربعاء الموافق الـ8 أبريل المقبل.

المستشار بوشناف طالب العمل بالقرار،داعياً الجهات المختصة بتنفيذه على أن ينشر في وسائل الإعلام.

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