ليبيا – أكد عميد بلدية طرابلس عبدالرؤوف بيت المال على أنه ليس لديهم مشكلة في القيمة المخصصة للبلدية من ميزانية الطوارئ لمواجهة كورونا بحد ذاتها بحال كانت أوجه الصرف محددة وفق صلاحيات المالية و إختصاصها.

بيت المال قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إن القرار صدر و هناك أوجه صرف ليست من إختصاص البلديات بل من إختصاص وزارة الصحة و الأجهزة المتخصصة كالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وبيّن أن المشكلة هي عندما يتم تخصيص أوجه الصرف بالبلديات لتوفير مستلزمات وأماكن الحجز و العزل الصحي و توفير متطلبات العناصر الطبية لأن معظم البلديات ستواجهها صعوبة كبيرة جداً لإرتفاع الأسعار وتوقف الإستيراد من الخارج وغيرها من العقبات المحلية ومصادر هذه المعدات.

وإستطرد حديثه:” توريط البلديات في أمور كهذه كان خطأ كبير جداً وأعتقد أن القرار لم يكن مدروس بشكل جيد حيث كان يجب إعادة النظر فيه قبل إصداره وكان المبلغ لدعم البلديات في تنفيذ أعمالها وفق إختصاصها و ليس لتوريد و إعداد أماكن عزل و حجر و غيرها هناك 500 مليون دينار تم رصدها لمكافحة الوباء! و القيمة المتبقية 425 مليون دينار كان من المفترض على الصحة أن تقوم بأعمالها بتوريد المعدات المطلوبة لذلك يجب إعادة النظر في هذا القرار”.