أبوظبي – تباينت إغلاقات البورصات العربية في آخر جلسات الأسبوع، الخميس، مدفوعة بالتخوفات العالمية من تفشي فيروس كورونا، مقابل ارتفاع أسعار النفط مع آمال التهدئة.

في المقابل، واصلت بورصة عمّان (الأردنية) غلق أبوابها منذ 17 مارس/ آذار الماضي، وحتى إشعار آخر، كإحدى أدوات التحوط من كورونا.

وبحلول الساعة (11:20 ت.غ)، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران بنسبة 10.6 بالمئة أو 2.6 دولار، إلى 27.36 دولارا للبرميل.

جاء ذلك مدفوعا بطلب أمريكي لكل من السعودية وروسيا، بتهدئة أسواق النفط، إلا أن جائحة كورونا لا تزال تضغط على الأسعار، مع ارتفاع الإصابات إلى 950 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 48 ألفا.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 3.21 بالمئة، إلى 8458.3 نقطة.

فيما صعدت بورصة السعودية، مع تراجع مؤشرها الرئيس “تاسي” بنسبة 2.74 بالمئة، إلى 6749.7 نقطة، مع ارتفاع “مصرف الراجحي” 1.11 بالمئة، و”أرامكو” 3.43 بالمئة، و”سابك” 7.8 بالمئة.

وصعد المؤشر الرئيس لبورصة مصر “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.32 بالمئة، إلى 9455.4 نقطة.

وارتفعت بورصة دبي بنسبة 0.12 بالمئة إلى 1722.9 نقطة، مع ارتفاع “إعمار العقارية” بنسبة 3.31 بالمئة، واستقرار “الإمارات دبي الوطني”، وصعدت بورصة أبوظبي بنسبة 0.35 بالمئة إلى 3758.4 نقطة.

على الجانب الآخر، تراجع مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت بنسبة 1.28 بالمئة إلى 5043.2 نقطة، والسوق الرئيس بنسبة 0.17 بالمئة إلى 4032.2 نقطة، ومؤشر السوق العام 0.97 بالمئة إلى 4702.1 نقطة.

ونزل مؤشر بورصة مسقط بنسبة 1.21 بالمئة إلى 3383.5 نقطة، وتصدر التراجعات “المتحدة للطاقة” بنسبة 9.79 بالمئة، و”العمانية القطرية للتأمين” 6.25 بالمئة.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.86 بالمئة إلى 1329.8 نقطة، وتصدر التراجعات أسهم “البنك الأهلي المتحد” بنسبة 2.27 بالمئة، و”بنك البحرين الوطني” 2.09 بالمئة.

وفيما يلي أداء البورصات العربية بارتفاع أسواق

قطر: بنسبة 3.21 بالمئة إلى 8458.3 نقطة.

السعودية: بنسبة 2.74 بالمئة إلى 6749.7 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.35 بالمئة إلى 3758.4 نقطة.

مصر: بنسبة 0.32 بالمئة إلى 9455.4 نقطة.

دبي: بنسبة 0.12 بالمئة إلى 1722.9 نقطة.

مقابل تراجع أسواق:

الكويت: بنسبة 1.28 بالمئة إلى 5043.2 نقطة.

مسقط: بنسبة 1.21 بالمئة إلى 3383.5 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.86 بالمئة إلى 1329.8 نقطة.

الأناضول