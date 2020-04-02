واشنطن – اوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن خفض إنتاج النفط بقيادة السعودية وروسيا، قد يتجاوز 15 مليون برميل يوميا.

ونشر ترامب تغريدتين على تويتر، ذكر فيهما: “تحدثت للتو إلى صديقي محمد بن سلمان، الذي تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأتوقع أن يخفضا ما يقرب من 10 ملايين برميل، وربما أكثر من ذلك بكثير”.

وأشار الرئيس الأمريكي -الذي أجرى اتصالا هاتفيا، الأربعاء، مع بوتين- إلى أن الخفض “قد يصل إلى 15 مليون برميل.. أخبار جيدة للجميع”.

وعقب الاتصال، دعت السعودية إلى اجتماع نفطي عاجل لتحالف “أوبك+” وبقية المنتجين، لتقفز أسعار النفط الخام بأكثر من 25 بالمئة بالنسبة لخام برنت لمتوسط 30.6 دولارا للبرميل.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن المملكة دعت إلى عقد اجتماع عاجل، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

وفي 5 مارس/آذار الماضي، تفكك تحالف “أوبك+” الذي يضم أعضاء “أوبك” ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، بعد خلافات بين الرياض وموسكو على تعميق خفض الإنتاج، حتى نهاية 2020.

وفجر الخميس، طلبت وزارة الطاقة الأمريكية من السعودية وروسيا، تهدئة أسواق النفط بعد إعلان المملكة زيادة إنتاجها النفطي فوق 12 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان الجاري، و13 مليونا الشهر المقبل.

والأربعاء، أصدرت شركة أرامكو السعودية بيانا قالت فيه إنها سجلت أرقاما قياسية في تحميل 15 ناقلة نفط بأكثر من 18.8 مليون برميل، دون تفاصيل أكثر.

الأناضول