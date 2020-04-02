إسرائيل – أفادت مراسلة RT اليوم الخميس، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دخل مجددا بالعزل الصحي، بعدما تبين إصابة وزير الصحة الإسرائيلي بفيروس كورونا.

يأتي ذلك، بعدما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس، بأن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته بفيروس كورونا وباتا يخضعان للعزل الصحي اتباعا للإرشادات.

وكان الوزير البالغ من العمر 71 عاما وهو حليف لرئيس الوزراء الإسرائيلي قد ظهر مرارا إلى جانب نتنياهو للإدلاء بأحدث التطورات بشأن انتشار الفيروس والإجراءات الجديدة التي تتخذها إسرائيل لمكافحته.

وبحسب بيان صادر عن مكتب نتنياهو فإن “رئيس الوزراء دخل الحجر الصحي حتى يوم الأربعاء القادم، وذلك في أعقاب الإعلان عن إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا وبناء على توصيات الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة”.

وكان نتنياهو دخل بوقت سابق في الحجر الصحي، بعدما تبين إصابة مستشارته لشؤون المتدينين ربيبكا بالوش، بالفيروس.

المصدر: RT