ليبيا – قال عميد بلدية غريان يوسف بديري إن البيان الصادر عن عدد من البلديات أمس الأربعاء ومدحها لوزارة الصحة لايمثلنا ولا يعدو كونه فرقعة إعلامية.

بديري وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الأربعاء أضاف أنه لا يحق لهم الحديث عن جميع بلديات المنطقة الغربية،مؤكداً أن البلدية طالبت في بيان لها،مع 49 بلدية بإقالة وزير الصحة ووكيله إلى جانب حزمة من المطالبات كالإيراد المحلي ونقل اختصاصات البلدية، وتنفيذ التدابير اللازمة لمواجهة وباء كورونا.