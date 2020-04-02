ليبيا – أبدى رئيس مجلس الأمن السفير الدومينيكاني خوزيه سينجر أمس الأربعاء استعداده إلى عقد جلسة طارئة حول الأوضاع في ليبيا حال تلقى طلباً بذلك من أحد الأعضاء.

جاء ذلك رداً على سؤال صحفي بشأن الاشتباكات العسكرية الدائرة حاليا في ليبيا بحسب وكالة “الأناضول” التركية.

وأوضح سينجر في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تليفزيونية مغلقة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أنه لم يتلق أَي طلب رسمي لطرح التطورات في ليبيا للمناقشة علي طاولة المجلس.

وأضاف: “في حالة تلقينا طلباً رسمياً من إحدى الدول الأعضاء بالمجلس بعقد جلسة فسنستجيب له”.