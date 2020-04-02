روسيا – اوضح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن روسيا لا تعتزم زيادة إنتاج النفط، وذلك بسبب فائض المعروض الحالي في السوق.

وردا على سؤال فيما إذا كانت موسكو تبحث مع الرياض الوضع في سوق النفط، قال نوفاك لوكالة “رويترز” إن روسيا لا تناقش هذا الوضع حاليا مع المملكة، لكنه لم يستبعد حدوث ذلك.

ويأتي تصريح الوزير الروسي في وقت تتعرض فيه أسواق الطاقة لضغوطات جراء مخاوف من تراجع الطلب على النفط بسبب كورونا، وفشل موسكو والرياض في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج في إطار تحالف “أوبك+”.

ومنذ السادس من مارس الماضي تراجعت أسعار الذهب الأسود بما يزيد عن 50% في ظل تراجع الطلب.

وعقب انهيار اتفاق “أوبك+”، توالت التصريحات من الرياض بشأن عزمها زيادة إنتاج النفط ابتداء من مطلع أبريل الجاري، الأمر الذي ساهم في هبوط أسعار الخام.

المصدر: RT + “رويترز”