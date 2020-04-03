البرازيل – اختار الأسطورة البرازيلي رونالدينيو، فريق أحلامه من 11 لاعبا، من بينهم زميله السابق في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بينما غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن القائمة.

وتضمنت تشكيلة الساحر رونالدينيو 4 من مواطنيه، وهم الظهيران كافو وروبرتو كارلوس، ولاعب خط الوسط ريكاردو كاكا والمهاجم رونالدو “الظاهرة”، وذلك وفقا لصحيفة “آس” الإسبانية.

وفيما يلي التشكيلة المثالية بالنسبة لرونالدينيو:

لحراسة المرمى: الإيطالي جانلويجي بوفون (يوفنتوس).

لخط الدفاع: البرازيلي روبيرتو كارلوس (ريال مدريد)، الإيطالي باولو مالديني (ميلان)، الإنجليزي جون تيري (تشيلسي)، البرازيلي كافو (ميلان).

لخط الوسط: البرازيلي ريكاردو كاكا (ميلان)، الفرنسي كلود ماكيليلي (ريال مدريد)، الإنجليزي فرانك لامبارد (تشيلسي).

لخط الهجوم: الفرنسي تيري هنري (آرسنال)، البرازيلي رونالدو (ريال مدريد)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة).

يذكر أن رونالدينيو احتفل بعيد ميلاده الأربعين مؤخرا داخل أحد سجون باراغواي، بعد اعتقاله الشهر الماضي، لدخوله البلاد بجواز سفر مزور برفقة شقيقه.

وتوج رونالدينيو بجائزة “الكرة الذهبية 2005″، وفاز بدوري أبطال أوروبا برفقة برشلونة 2006، وأحرز مع منتخب البرازيل كأس العالم 2002، إلى جانب العديد من البطولات الأخرى الجماعية والفردية.

المصدر: وكالات