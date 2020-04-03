ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن قوات الجيش الوطني لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خرق حكومة الوفاق لهدنة وقف إطلاق النار وكذلك الجماعات الإرهابية التابعة لها،مؤكدا أن العمليات العسكرية تسير على قدم وساق في محور أبو سليم مع استمرار الضربات الجوية على قاعدة معيتيقة ومدينة مصراتة.

السعيدي وفي تصريح لموقع “24”الإماراتي أمس الخميس أوضح أن المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والجامعة العربية لا يدرك أن الازمة في ليبيا أمنية بامتياز وليس أزمة سياسية، مشيراً إلى أن الجيش سيحارب الإرهاب بكل أدواته ويقضي عليه في أقرب وقت.

كما لفت إلى أنه لا يمكن الحديث عن أي حل سياسي طالما هناك مرتزقة أتراك يحاربون الجيش بالإضافة إلى أن هناك أحلام للرئيس التركي رجب أردوغان لإعادة الهيمنة العثمانية في الدول العربية وتكون ليبيا هي البداية.

عضو مجلس النواب أكد أنه في حالة انتهاء الجيش من العملية العسكرية سوف يذهب مجلس النواب للأطراف الأخرى لنقاش الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا وإعادة بناء مؤسسات الدولة.