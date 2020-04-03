“الكونميبول” واثق من استئناف كأس ليبرتادوريس هذا العام

“الكونميبول” واثق من استئناف كأس ليبرتادوريس هذا العام

باراغواي – أكد أليخاندرو دومينيغيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول” إن كأسي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا لن يلغيا هذا العام، وأبدى تفاؤله باستئناف البطولتين.

وجاء تصريح دومينيغيز في حديث صحفي قال فيه: “يمكن استئناف ليبرتادوريس عند عودة البطولات المحلية، لكن القدرة على السفر مهمة أيضا بالنظر إلى أن أغلب الدول أغلقت حدودها”.

وما زال هناك 76 فريقا في البطولتين اللتين من المفترض انتهائهما في نوفمبر المقبل.

وعن موعد عودة منافسات كرة القدم وكيف ستكون الأمور بعد ذلك، أجاب دومينيغيز: “أجد صعوبة في تقديم أي تحليل، لأننا في الوقت الحالي ما زلنا نشعر بصدمة”.

وأضاف: “أعتقد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها، لكنها بحاجة إلى وقت. بالتأكيد أريد رؤية ملاعب ممتلئة، لكن لو كان الحل هو عودة اللعب بدون جماهير عندها سنلعب بهذا الشكل”.

وتوقفت كوبا ليبرتادوريس وكوبا سود أمريكانا الشهر الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في أمريكا الجنوبية أسوة بأغلب دول العالم.

المصدر: رويترز