ليبيا – تقدم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالشكر والتقدير لرئاسة مجلس وزراء الحكومة الليبية وللجيش الوطني وقيادته العامة وضباط وضباط صف وجنود ووزارة الصحة والهيئات والمؤسسات والمستشفيات التابعة لها واللجنة الوطنية الاستشارية لمكافحة فيروس “كورونا”.

وبحسب وكالة “الأنباء”التابعة للحكومة الليبية جاءت إشادة رئيس مجلس النواب من خلال متابعته المستمرة للجهود التي تُبذلها كافة الجهات من أجل التصدي ومكافحة فيروس كورونا في كل أنحاء ليبيا.

وأشاد المستشار صالح بجهود وزارة الداخلية وضباط وضباط صف وأفراد شرطة في كل مديريات الأمن ومراكز الشرطة وكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في كل الهيئات وفروع الهلال الأحمر، والكشافة والأندية الرياضية وكل المتطوعين من أبناء الشعب الليبي التي تُساند وزارة الصحة والمستشفيات من خلال حملات التوعية والتعقيم والنظافة في كل المدن والقرى والأرياف الليبية من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطن الليبي.

رئيس مجلس النواب أعرب عن شكره وامتنانه لكل أبناء الشعب الليبي على تعاونهم والامتثال لتعليمات الأجهزة المختصة لحمايتهم والحفاظ على صحتهم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ ليبيا وكل البشرية في جميع أنحاء العالم.