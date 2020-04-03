المغرب – أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وبحسب الوزارة فقد بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، حتى الآن، 30 حالة، بعد أن تماثلت حالة جديدة للتعافي، فيما بلغ إجمالي الوفيات 44 حالة، إلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وتابعت الوزارة أن 49 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 691 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 2815، منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

المصدر: هسبريس