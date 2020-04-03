الولايات المتحدة – أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، امس ولاية تينيسي، جنوب شرقي الولايات المتحدة، منطقة كوارث، على خلفية وباء فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي بالبيت الأبيض، أن ترامب وقع على وثيقة بشأن ولاية تينيسي أعلن فيها عن وجود “كارثة كبرى” في هذه الولاية وأمر برنامج المساعدة الفدرالي “بدعم جهود الدولة والسلطات المحلية في المناطق المتضررة بوباء فيروس كورونا (كوفيد-19)”.

وأكد البيان أن التمويل الفدرالي، بما فيه التمويل المباشر من برنامج المساعدة الفدرالي، في متناول الدولة وأجهزة الحكم المحلية وكذلك بعض المنظمات غير التجارية، من أجل اتخاذها “إجراءات وقائية طارئة” في جميع المناطق المتضررة من العدوى.

المصدر: RT