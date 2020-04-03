إسبانيا – اختارت جماهير كرة القدم اللعبة الأكثر شعبية في العالم، عبر منصة “رانكر” أعظم 30 لاعبا في تاريخ فريق برشلونة الإسباني، ولم تخل القائمة من مفاجآت.

وتصدر أسطورة الساحرة المستديرة الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا في المركز الأول، متقدما على الساحرين البرازيلي رونالدينيو والأرجنتيني الآخر ليونيل ميسي أيقونة برشلونة الحالي، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وذلك وفقا للقائمة التي نشرها موقع “جيف مي سبورت”.

وفيما يلي ترتيب أعظم 30 لاعبا في تاريخ برشلونة:

1- الأرجنتيني مارادونا

2- البرازيلي رونالدينيو

3- الأرجنتيني ليونيل ميسي

4- الهولندي يوهان كرويف

5- الإسباني أندريس إنييستا

6- الإسباني تشافي هرنانديز

7- الإسباني كارليس بويول

8- البرازيلي رونالدو نازاريو

9- البرازيلي نيمار دا سيلفا

10- الإسباني جيرارد بيكيه

11- الأوروغوياني لويس سواريز

12- البرازيلي داني ألفيش

13- الإسباني سيرجيو بوسكيتس

14- الكاميروني صامويل إيتو

15- البرازيلي ريفالدو

16- الإسباني دافيد فيا

17- الهولندي رونالد كومان

18- البرازيلي روماريو

19- البلغاري خريستو ستويتشكوف

20- الإسباني فيكتور فالديس

21- الدنماركي مايكل لاودروب

22- البرتغالي ديكو

23- الهنغاري لاديسلاو كوبالا

24- الروماني غيورغي هاجي

25- الهولندي باتريك كلويفرت

26- الكرواتي إيفان راكيتيتش

27- البرتغالي لويس فيغو

28- الألماني مارك-أندريه تير شتيغن

29- المكسيكي رفائيل ماركيز

30- الإسباني لويس إنريكي.

المصدر: وكالات