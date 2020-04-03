الصين – تتطلع عيون محبي التقنية إلى هاتف S6 5G الذي طورته Vivo الصينية ليكون أبرز منافس لهواتف سامسونغ وآبل وهواوي هذا العام.

وسيتمتع الهاتف الجديد بسرعة فائقة في معالجة البيانات بفضل معالج Exynos 980 ثماني النوى، كما يملك شريحة مودم تمكنه من الاتصال مع شبكات الجيل الخامس الخلوية 5G.

وسيطرح بنسختان، نسخة مزودة بذواكر 6/128 غيغابايت، سعرها سيكون نحو 380 دولارا، ونسخة أكثر تطورا بذواكر 8/256 غيغابايت، سعرها 425 دولارا.

كما ستأتي تلك الهواتف بشاشات AMOLED بمقاس 6.4 بوصة بدقة عرض (2400/1080) بيكسل، وستعمل بنظام تشغيل مطور عن “أندرويد-10″، وتحصل على بطاريات بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شواحن (30 واطا).

أما الكاميرا الأساسية لها فستكون رباعية العدسة بدقة (48+8+6+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل، تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

ومن المفترض أن تطرح هذه الهواتف في السوق الصينية اعتبارا من 4 مايو القادم، بـ 3 ألوان أساسية هي الأسود والأبيض والأزرق.

المصدر: gsmarena