ليبيا – رد مصرف ليبيا المركزي في بيان له أمس الخميس على البيان الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والذي قال إنه نشره على الصفحة الرسمية لمكتبه الإعلامي منفردًا، مؤكداً أنه قدم اللازم لوزارة الصحة لمواجهة وباء فيروس كورونا ويقوم بتنفيذ كافة المطالبات المالية الواردة إليه بالخصوص.

المصرف دعا في بيانه الذي أطلعت المرصد على نسخة منه إلى ضرورة النأي به عن الاستقطاب السياسي بوصفه مؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية ينظم عملها القانون وتعمل وفق نصوص الاتفاق السياسي بمهنية واستقلالية

وأكد أنه المبادر منذ عام 2015 بطلب توحيد المؤسسة بعد إجراء عملية تدقيق شاملة لعمليات المصرف المركزي وما وصفه بـ”المصرف الموازي” إيمانًا منه بحق المواطن في معرفة الحقيقة وإجلاءً للبس والتزامًا منه بمبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة.

وأشار إلى التزامه بقرار مجلس الأمن بشأن التدقيق على أعمال المصرف المركزي والمصرف “الموازي” باعتباره أساسًا لتوحيد المؤسسة.

وأضاف:” قدّم مصرف ليبيا المركزي الدعم اللازم وفق اختصاصاته لوزارة الصحة لمواجهة وباء كورونا ويقوم بتنفيذ كافة المطالبات المالية الواردة إليه بالخصوص”.

وأردف:” قام مصرف ليبيا المركزي بتنفيذ المرتبات لشهور يناير- فبراير- مارس من العام الجاري فور اعتماد الترتيبات المالية بتاريخ 16 من مارس الماضي والتي سبق وطالب مصرف ليبيا المركزي بإعدادها منذ سبتمبر 2019 لتعتمد قبل نهاية العام 2019 وفق القانون المالي للدولة والاتفاق السياسي”.

وتابع:” عدم اتخاذ المجلس الرئاسي التدابير اللازمة لإعادة إنتاج النفط وتصديره المصدر الوحيد للدخل انعكس سلبا على كافة مؤسسات الدولة وهو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية والمالية وهو ما فاقم الوضع المعيشي في البلاد”.

كما لفت إلى أن إقفال المنظومة المصرفية عن فرع المصرف المركزي في بنغازي كان إجراء احترازيا سببه قيام نائب المحافظ بقرصنة بعض الحسابات المصرفية لجهات عامة خارج إطار القانون.

وأشار إلى أن إيقاف بيع النقد الأجنبي بشكل مؤقت جاء امتثالاً لحالة الضرورة القصوى بسبب توقف إنتاج النفط وتصديره، وضمانًا لتحقيق الاستدامة المالية للدولة في ظل طلب على النقد الأجنبي مبالغ فيه لأغراض المضاربة والتربح وكان المصرف بصدد استئناف بيع النقد الأجنبي فور صدور قرار رئيس المجلس الرئاسي بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي حسب الاتفاق الذي تم بالخصوص.

ووفقاً للبيان:” سبق وأن قام مصرف ليبيا المركزي خلال الأعوام 2014 -2015-2016 باتخاذ حزمة من الإجراءات لمجابهة تداعيات أزمة إيقاف إنتاج النفط وتصديره آنذاك أسهمت في تحقيق الاستدامة المالية للدولة”.

وأكد المصرف أنه يعمل وفق الاختصاصات والصلاحيات المخولة بموجب القوانين والتشريعات النافذة.

وختتم البيان بالقول:” فإن مصرف ليبيا المركزي استشعارًا منه لحالة الضرورة والظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة الليبية والعالم بأسره ومراعاة للصالح العام يدعو كافة مؤسسات الدولة إلى توحيد الجهود وتكائفها لمواجهة الأخطار المحدقة والتحديات المتزايدة”.