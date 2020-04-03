البرازيل – كشف نجم المنتخب البرازيلي السابق ريكاردو كاكا، عن أقوى اللاعبين في نظره، من الذين لعب بجوارهم، وأجرى مقارنة بين موهبة الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال كاكا خلال بث مباشر عبر صفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عبر تطبيق “إنستغرام”: “لعبت مع لاعبين استثنائيين، لكن رونالدو (الظاهرة) كان الأفضل. بعده يمكنني تسمية رونالدينيو. إذا اخترت بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، فسأختار ميسي. إنه عبقري، موهبة خالصة، الطريقة التي يلعب بها مذهلة”.

واشتهر كاكا في فريق ميلان الإيطالي الذي انضم إلى صفوفه في عام 2003، وتوج مع النادي “اللومباردي” بـ5 ألقاب، وهي الدوري والسوبر الإيطاليان، إلى جانب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ومونديال الأندية بواقع مرة لكل منها، وفاز بجائزة “الكرة الذهبية 2007” متفوقا على الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وشارك البرازيلي مع ميلان في 307 مباريات، سجل خلالها 104 أهداف، وصنع 74 أخرى.

وانتقل كاكا إلى ريال مدريد صيف 2009، مقابل 67 مليون يورو، وشارك معه في 120 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 29 هدفا، وحصد مع “الميرنغي” لقبي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وعاد كاكا، بطل مونديال 2002، إلى صفوف ميلان عام 2013، في صفقة انتقال حر بعد مسيرة مليئة بالإصابات والابتعاد عن الملاعب مع النادي الملكي.

المصدر: وكالات