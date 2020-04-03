كورونا.. عدد الإصابات يقترب من المليون بالعالم وأمريكا في المقدمة

كورونا.. عدد الإصابات يقترب من المليون بالعالم وأمريكا في المقدمة

الولايات المتحدة – تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية، 215 ألف شخص، بينما أعلنت السلطات عن وفاة رضيع في أسبوعه السادس بولاية كونيتيكت ليصبح أصغر ضحايا الفيروس بالعالم.

واقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم من مليون شخص مع انتشار الوباء “بشكل متسارع” موديا بحياة 46 ألف شخص، وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، التي أشارت إلى أنه في غياب القدرات الكافية لكشف الإصابات، فإن هذه الأرقام تعد أقل من الواقع على الأرجح.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقع أن يودي فيروس كورونا “كوفيد-19” بحياة ما بين 100 ألف و240 ألف شخص في الولايات المتحدة التي يرجح أن تصبح مركز المرض بعد أوروبا، رغم أن 85 % من الأمريكيين يلازمون منازلهم.

وتكثف ولاية نيويورك حيث بلغ عدد الوفيات أكثر من 1900، استعداداتها منذ أيام، عبر بناء مستشفى ميداني في سنترال بارك وفي مركز كبير للمؤتمرات في مانهاتن.

من جهة أخرى، بدأ الجيش الأمريكي إجلاء طاقم حاملة الطائرات النووية “ثيودور روزفلت” التي ترسو في غوام في المحيط الهادئ بعدما انتشر فيروس كورونا على متنها.

وتواصل سفيتان أخريان هما “زاندام” للرحلات الترفهية و”روتردام” المرافقة لها الإبحار وعلى متنهما أربع وفيات، وقد أعلن الرئيس الأمريكي أن السلطات ستقوم بإجلاء الركاب العالقين على متن السفينتين عند رسوهما في فلوريدا.

المصدر: أ ف ب