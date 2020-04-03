لبنان – أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، امس الخميس، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الجملي إلى 494 إصابة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 4 وفيات جديدة ما يرفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 16 حالة.

وقد خصصت وزارة الصحة اللبنانبة خطا ساخنا للتبليغ عن أي حالة إصابة بالفيروس على مدار الساعة، ودعت المواطنين إلى الإسراع وعدم التردد في الاتصال للحصول على المشورة اللازمة.

وشددت الوزارة في وقت سابق على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الوقائية خصوصا الالتزام بالحجر المنزلي، مؤكدة أن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.

المصدر: RT + وكالات