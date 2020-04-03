ليبيا – قال ضابط بقوة الإستطلاع التابعة للجيش النقيب سليمان الجارح اليوم الجمعة إن القوات المسلحة قصفت بالمدفعية أكبر مخزن للأسلحة والذخائر للميليشيات بوسط العاصمة طرابلس.

الجارح وفي تصريح عسكري لموقع “إرم نيوز” أشار إلى أن معارك ليلة البارحة وصباح اليوم تركزت في غابة النصر ومعسكر 77 بمنطقة باب العزيزية وسط العاصمة طرابلس

وأضاف:”معسكر 77 يحتوي على عدة مدافع هاوزر كانت مجموعة غنيوة الككلي تقصف بها عدة أحياء وتمركزات الجيش الليبي منذ بدء خرق الهدنة”، مبينا أن ألسنة النيران وأصوات الانفجارات شوهدت في أنحاء العاصمة طرابلس”.

ووفقا للجارح فإن معلومات استخباراتية أكدت أن الحصيلة الأولية لقتلى وجرحى الميليشيات الذين تم استهدافهم بمعسكر 77 بلغت 4 قتلى و9 جرحى.

النقيب الجارح أوضح بأن قوة خاصة من الجيش نفذت عملية التفاف على مجموعة هاربة من ميليشيا تتبع مدينة صرمان فرت من محور العزيزية ما أسفر عن أسر 8 عناصر من هذه الميليشيات