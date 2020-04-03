ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب إن المسار الاقتصادي يعتبر من أهم المسارات في خارطة حل الأزمة الليبية.

معزب وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”الروسية اليوم الجمعة رأى أن المسار الاقتصادي يكاد يكون هو الدافع الأساسي لبعض أطراف الصراع الآن في ظل توقف تصدير النفط والغاز والذي يشكل 95% من الدخل الاقتصادي.

وأوضح أن تداعيات الأزمة تضاعفت بشكل كبير مع دخول ازمة كورونا على المستوى العالمي والتي انعكست بدورها على الوضع الداخلي الليبي،مبيناً أن أزمة كورونا وانعكاساتها على المستوى المحلي والدولي وتحت تصاعد القتال وتفكك الإدارة السياسية والاقتصادية وما يحدث من تجاذبات بين المركزي وحكومة الوفاق يؤكد أنه من المستبعد الوصول إلى حلول للأزمة الاقتصادية.

عضو مجلس الدولة شدد على أن تردي الأوضاع الاقتصادية لليبيا يصحبها تردي الأحوال المعيشية للمواطن.