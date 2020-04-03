إسبانيا – يواصل نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، مفاوضاته لتمديد عقد حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

وذكرت صحيفة “Sport.es” الإسبانية، أن إدارة برشلونة، اقترحت على شتيغن تمديد عقده حتى العام 2025 مع خيار التجديد لثلاثة مواسم أخرى.

وأشارت إلى أن المفاوضات بين الطرفين صعبة ومعقدة، لأن العرض الذي قدمه “البارسا” لم ينل رضى الحارس الألماني.

هذا، وتتحدث تقارير إعلامية عن استعداد نادي بايرن ميونيخ، لدفع 100 مليون يورو لضم الحارس الدولي الألماني البالغ 27 عاما.

وخاض شتيغن 26 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، استقبلت فيها شباكه 29 هدفا.

المصدر:matchtv.ru