ليبيا – عبرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن اسفها لاستمرار القتال في ليبيا والذي يتزامن مع وجود وباء كوفيد 19.

المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش في مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة في جنيف أشار بحسب وكالة “آكي” الإيطالية إلى أن القتال تصاعد على الرغم من الاتفاق المبدئي على هدنة إنسانية.

وقال بابار بالوش:” نحث الأطراف المتصارعة على وقف القتال لإتاحة المجال للاستجابة لتفشي وباء كوفيد 19 “.

وأعربت المفوضية عن خشيتها أن يؤدي هذا الوضع إلى تقويض قدرة المنشآت الصحية الضعيفة أصلاً على الاستجابة لتحديات الوباء.

وأوضح المتحدث أن المنظمة الأممية وشركاءها الاقليمين يقدمون ما يلزم من معدات وعيادات ميدانية لدعم خدمات الرعاية الصحية المحلية الخاصة بالمواطنين والمهاجرين في البلاد كما نعمل على رفع درجة الوعي الصحي العام بين هؤلاء، وفق كلامه.

ودعت المنظمة الأممية السلطات الليبية إلى العمل على ضمان وصول السكان إلى مواقع الكشف الصحية لضبط أي حالات إصابة بوباء كوفيد 19 والحد من انتشاره.

كما ناشدت المنظمة السلطات العمل على الافراج المنظم عن المحتجزين من طالبي اللجوء والمهاجرين خاصة أولئك الذين يتواجدون في مناطق قريبة من خطوط القتال.

منظمة شؤون اللاجئين أعربت عن قلقها الشديد من ارتفاع تكاليف الحياة في ليبيا، خاصة لجهة صعوبة الحصول على السكن والمواد الأساسية وتزايد العنف وحالات السطو والسرقة.