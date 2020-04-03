اليمن – يجري المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، محادثات مع طرفي النزاع في البلاد لضمان وقف شامل لإطلاق النار، على خلفية خطر تفشي فيروس كورونا، وفقا لوسائل إعلام غربية.

فيما أفاد المكتب الصحفي لغريفيث بأن الدبلوماسي الأممي يجري مشاورات يومية لحث طرفي النزاع، أي حكومة الرئيس عبر ربه منصور هادي وجماعة “أنصار الله” الحوثية على عدم التمهل في بدء مفاوضات حول وقف إطلاق النار.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد دعا في 23 مارس، إلى “وقف فوري عام لإطلاق النيران في جميع أنحاء العالم”، ولاقت هذه الدعوة تأييد كلا طرفي النزاع اليمني.

وحتى الآن، لم تسجل في اليمن أي حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن خبراء يتخوفون من التداعيات الكارثية التي سيؤدي إليها انتشار كورونا في حال ظهوره في هذا البلد، نظرا لعمق الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن بسبب النزاع المستمر منذ العام 2014 والذي تحظى حكومة هادي فيه بدعم تحالف لدول عربية عدة تقوده السعودية.

المصدر: إنترفاكس