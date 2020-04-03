فرنسا – افاد مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن خفض “أوبك” ودول منتجة أخرى لإنتاج النفط بنحو كبير لن يكفي للحيلولة دون تراكم كبير لمخزونات الخام العالمية في الربع الثاني من هذا العام.

وأضاف بيرول أنه “حتى مع خفض للإنتاج بما يصل إلى عشرة ملايين برميل يوميا، والذي ربما تناقشه (أوبك) ومنتجون آخرون الأسبوع المقبل، سيظل هناك تراكم يومي بمقدار 15 مليون برميل في الربع الثاني”.

وناشد مدير الجهة الرقابية الدولية المعنية بالطاقة السعودية، أكبر المنتجين في “أوبك” والرئيس الحالي لمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، بحث سبل تحقيق الاستقرار بالسوق مع دول المجموعة.

ومن المتوقع أن تعقد دول تحالف “أوبك+” ومنتجين آخرين الأسبوع المقبل اجتماعا لبحث صياغة مشتركة لدعم أسواق النفط المتهاوية.

المصدر: “رويترز”