فرنسا – أعلن رئيس مجموعة فنادق “أكور”، سيباستيان بازين، أن مجموعته قد لا تكون قادرة على تسديد كامل حصة الرعاية لنادي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، بسبب تفشي كورونا.

وقال في مقابلة مع قناة “بي أف أم تي في” أمس الجمعة: “لا يمكن للرعاة أن يقدموا الأموال إذا لم يكن هناك مشاهدة”.

وأضاف بازين، الذي رأس نادي العاصمة الفرنسية سابقا قبل شرائه من مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية في 2011، أن “تسدد القيمة مرتين، في 1 يناير و1 يوليو. تم دفع القيمة المخصصة لمطلع يناير. بالنسبة لمطلع يوليو، يتعين أن يعود الدوري، وإلا لن يتم تسديده على الأرجح”.

وقد يشكل هذا الأمر إحراجا لسان جيرمان، لأن تعاقده مع “أكور” كان بمثابة نسمة من الهواء في ظل تخييم شبح قانون اللعب المالي النظيف من الاتحاد الأوروبي للعبة، والذي يمنع الأندية المشاركة في بطولاته أن تنفق أكثر مما تجني ويشرف عن كثب على ضخ رؤوس الأموال فيها.

وكانت “أكور” أصبحت هذا الموسم الراعي الرئيس لقميص سان جرمان بعقد مقدر بـ55 مليون يورو سنويا.

المصدر: وكالات