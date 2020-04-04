الولايات المتحدة – قرر مدون أمريكي اختبار بطانية مقاومة للرصاص ابتكرها لتحمي الإنسان. وتم قصف البطانية التي بلغ سمكها 10 ملليمترات من مسدسات ورشاش وبندقية.

واستخدمت في التجربة كذلك بطيخة وزجاجة بيرة وبيض الدجاج لتحديد نسبة خرق دروع الكفلير التي تتضمنها البطانية وقوة تأثير الضربة الحركية للرصاص.

وتم قصف البطانية من مسافة 10 أمتار حيث تحملت إطلاق النار من مسدس صغير العيار، إلا أن قشرة البطيخة الموضوعة خلف البطانية تعرضت لإصابات بسيطة.

أما الرصاصة التي أطلقها مسدس عيار 9 ميلليمترات فخرقت البطانية المدرعة وقشرة البطيخة مشكلة ثقبا أنيقا.

ولم تتحمل البطانية الرصاص الذي أطلقه رشاش عيار 45 ملم، كما لم تتحمل نيران البندقية والمسدس الرشاش بعيار 44 Magnum حيث لم تخرق البطانية فحسب بل وسحقت البطيخة وكسرت زجاجة البيرة وبيض الدجاج.

المصدر: سلاح روسيا