الجازوي أشار في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إلى أن الحالات الجديدة هي 6 حالات من طرابلس 5 منهم مخالطين لحالة السيدة المتوفية والحالة السادسة شخصت جديدة غير مخالطة وليس لديها تاريخ سفر واصفاً ذلك بـ”الكارثة” أي أنه لازال هناك حالات عديدة سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة.

وأكد على ضرورة تفهم أن العينات تصل إلى المختبر المرجعي في وقت متأخر جداً من قبل المستشفيات وهذا هو سبب خروج بيانات المركز في وقت متأخر، مبدياً أسفه إزاء عدم تدريب الكادر الطبي الليبي جيداً في التعامل مع الحالات فضلاً أن الملابس الواقية فيها شح والطبيب من حقه أنه يخاف.

ولفت إلى أن عدد العينات التي يتم فحصها يومياً مع حجم الكارثة يعتبر جداً ضئيل ويرجع السبب إلى قلة توفر الأدوات المستخدمة في الكشف وبعد التواصل والإصرار سيصل خلال يوم كميات كبيرة من الاختبارات وسيبدأ المركز الوطني في إجراء مسوحات شاملة تستهدف الجميع.

كما نوّه إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قرر عدم ذكر المناطق التي بها الحالات لأن الملف بالفعل استغل سياسياً وبأي شكل من الأشكال يريدون إقحام المركز في الصراعات السياسية لذلك اكتفى المركز بالتواصل مع لجان الأزمة في كل بلدية على حدة واعطائهم كافة التفاصيل وكذلك الإجراءات الاحترازية من حجر وعزل للحد من إنتشار المرض وكل هذا يتم بسرية تامة احتراماً لخصوصية المرضى وثانياً قفل الطريق أمام القنوات التي تريد تسييس الملف بحسب قوله.

وأضاف:” حتى الآن استلمنا 248 عينة على مستوى ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً، كل المخالطين للحالات المصابة تم التواصل معهم وحجرهم وأخذ العينات منهم، الحرب للأسف ممنهجة على المركز الوطني لمكافحة الأمراض والأهداف واضحة وسنتخذ الإجراءات الصارمة”.

كما شدد على أن الإعلاميون لديهم الحق الكامل في معرفة كل التفاصيل الإخبارية لكن يجب أن يتفهم مدى حساسية الموقف والوضع فكل دول العالم تنشر التفاصيل لكن الوضع في ليبيا يختلف تماما بداية بالانقسامات السياسية والخلافات على الأرض والضغوطات التي يتعرض لها المركز الوطني لمكافحة الأمراض من كافة الجهات.