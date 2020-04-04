إندونيسيا – أعرب حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا عن مخاوفه إزاء زيادة حادة في عدد الجنازات بالمدينة، مرجحا أن الوفيات بسبب فيروس كورونا ربما تكون أكثر بكثير من المعلن عنه رسميا.

وتشير إحصاءات إدارة المتنزهات والمقابر في جاكرتا، والتي اطلعت عليها وكالة “رويترز”، إلى أن ما يقارب 4400 عملية دفن جرت في مارس الماضي بالعاصمة الإندونيسية، ما يمثل زيادة نسبتها 40% مقارنة بأي شهر منذ يناير عام 2018 على الأقل.

وكان ثاني أكبر عدد من الجنازات قد سجل في مارس عام 2019، وبلغ 3100 جنازة.

ورجح حاكم جاكارتا أنيس باسويدان وبعض خبراء الصحة العامة أن عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المعلنة أقل بكثير من الأعداد الحقيقية.

وقال باسويدان في حديث لـ “رويترز” إن “هذا أمر مزعج للغاية”. وأضاف: “أحاول أن أجد سببا آخر غير وفيات لم يعلن عنها بكوفيد-19”.

ولا تشير إحصاءات إدارة المتنزهات والمقابر إلى أسباب الوفاة لكن لم يكن هناك إعلان عن أي وباء آخر في جاكرتا خلال تلك الفترة كما لم تقع أي كارثة طبيعية كبيرة.

وأعلنت وزارة الصحة في إندونيسيا اليوم الجمعة، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا بلغ 1986 حالة وعدد الوفيات 181 حالة. وتم تسجيل نحو نصف حالات الإصابة والوفاة في العاصمة جاكرتا (971 و90 حالة على التوالي)، حسب المعطيات الرسمية.

المصدر: رويترز