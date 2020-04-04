انجلترا – افتتح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، مستشفى ميدانيا جديدا في لندن أقيم لتوفير آلاف الأسرة الإضافية للمرضى المصابين بفيروس كورونا، وقد أقيم خلال 9 أيام في مركز ضخم للمؤتمرات.

وسيوفر مستشفى نايتنغيل في البدء 500 سرير مزودة بأجهزة التنفس الصناعي والأكسجين وسيكون بإمكانه في نهاية المطاف استيعاب نحو أربعة آلاف مريض.

وأقيم المستشفى بمركز إكسيل للمعارض في دوكلاندس بلندن بمساعدة الجيش البريطاني، وهو الأول من 6 مستشفيات جديدة ستقام في مختلف أنحاء بريطانيا لمكافحة الوباء.

وحتى الآن توفي في بريطانيا أكثر من 3000 شخصا بمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.

وافتتح الأمير تشارلز المستشفى عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من منزله في إسكتلندا في أول نشاط ملكي لا يتم بشكل مباشر.

وقال الأمير إن المستشفى مثال يؤكد “كيف يمكن للمستحيل أن يصبح ممكنا”.

وكان الأمير تشارلز (71 عاما) قد أنهى عزلا صحيا ذاتيا استمر 7 أيام هذا الأسبوع بعد أن أثبتت الفحوص إصابته بالمرض.

المصدر: “رويترز”