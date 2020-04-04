ليبيا – ترأست ستيفاني وليامز مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا بالإنابة الإجتماع الثاني للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا عبر الإتصال المرئي.

وليامز أعربت وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة الأممية عن إستيائها من العواقب الوخيمة الناجمة عن الحرب التي بدأت منذ عام وحثت المشاركين على تأكيد إلتزاماتهم بمخرجات برلين بما في ذلك حظر التسليح.

كما أطلع يعقوب الحلو نائب الممثلة الخاصة ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا المجتمعين على التحديات التي تمثلها جائحة كوفيد 19، داعياً المشاركين إلى زيادة دعمهم المالي لإستجابة الأمم المتحدة بما في ذلك من خلال خطة الإستجابة الإنسانية.

وجدد المشاركون تأكيدهم على أهمية تغليب الحل السياسي للأزمة الليبية وحثوا الأطراف على وقف الأعمال العدائية فوراً وإحترام الهدنة الإنسانية بما يتماشى ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية لأرجاء البلاد دون عوائق