ليبيا – دانت الحكومة الليبية بأشد عبارات الإدانة والاستنكار في بيان لها اليوم السبت استهداف من وصفتهم بـ”عصابات الحشد الميليشياوي الإرهابي” المستقوي بالعدوان التركي على البلاد، لصهاريج نقل الوقود وشاحنات نقل السلع الغذائية من مخازنها في شرق البلاد، إلى مناطق غرب وجنوب ليبيا.

الحكومة الليبية أعربت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه عن قلقها البالغ من هذا التصعيد الإرهابي الخطير الذي يستهدف تجويع الشعب والحد من حركته بغية تركيعه للانصياع وراء من وصفتهم بـ” الشرذمة الباغية “، مبينةً بأن الطيران التركي المسير استهدف شاحنة نقل وقود البنزين لمناطق غرب البلاد، ما أدى لحرقها وتدميرها على الرغم من عدم وجود أية علاقة بين هذه الشاحنات والعمليات العسكرية الجارية في تلك المناطق.

وأضافت :” إن المجتمع الدولي المنشغل حاليا بمحاربة جائحة كورونا عليه الالتفات لهذه الدولة المارقة التي ضربت بكل قرارات مجلس الأمن الدولي عرض الحائط، وهي تمارس أعمالها الإرهابية الأشد فتكا على ابناء شعبنا من هذا الوباء الذي سلمنا الله منه”.

وأكدت الحكومة الليبية على أنها ومن منطلق مسؤوليتها التاريخية على كل ابناء الشعب الليبي في مشارق الأرض ومغاربها، تقوم بين الفنية والأخرى بنقل كل اللوازم الحياتية من غذاء ودواء ومحروقات لابناء الشعب في غرب البلاد وجنوبها الذين حرموا من هذه الخدمات من قبل ما وصفتها بـ” حكومة العمالة والخيانة “.

وقالت :” نضع الجميع أمام مسؤولياته، في ضمان عدم تكرار ذلك حتى لا يتعرض ابناء شعبنا في تلك المناطق لجوائح أخطر من جائحة كورونا بسبب تعنت هذه العصابات الإرهابية والجماعات المسلحة المارقة”.

كما أكدت الحكومة في ختام بيانها على تكفلها بكافة التعويضات لأصحاب الآليات المتضررة، وتأمل السلامة لهم جميعا.