السبب كورونا.. مأساة الكحول المغشوشة تتكرر في البيرو بعد أن حصدت مئات الأرواح في إيران

السبب كورونا.. مأساة الكحول المغشوشة تتكرر في البيرو بعد أن حصدت مئات الأرواح في إيران

البيرو – لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم في البيرو بسبب استهلاكهم لكحول مجهولة المصدر، ظنا منهم أن ذلك سيحميهم من الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

ونقلت وكالة أنباء “أندينا” الرسمية، عن مصادر طبية في مقاطعة أنغارايس، أن أحد المستشفيات استقبل 32 شخصا تسمموا بعد تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، وأن 16 منهم توفوا، فيما لا يزال 15 يتلقون العلاج، وغادر شخص الواحد المستشفى بعد تعافيه.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الضحايا عمدوا إلى تناول الكحول كمحاولة منهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

بدورها أعلنت الشرطة في البيرو أنها صادرت كمية كبيرة من المشروبات الكحولية مجهولة المصدر.

هذا وبحسب آخر الاحصائيات تم تسجيل نحو 1600 إصابة بفيروس كورنا في البيرو، فيما توفي 61 شخصا.

وفي حادثة مشاهبة توفي نحو 230 شخصا في إيران الشهر الماضي بسبب تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة، وذلك ظنا منهم أن الكحول ستحميهم من الإصابة بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات