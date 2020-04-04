ليبيا – دعت السفارة الأمريكية لدى ليبيا الأطراف الليبية إلى التخلي بشكل عاجل عن القضايا التي تفرّق بينهم وتركيز طاقاتهم كاملة على تعزيز صحّة جميع الليبيين ومجابهة فيروس كورونا.

السفارة الأمريكية أكدت في بيان لها بحسب المكتب الإعلامي التابع لها على أهمية أن تتوحدّ المؤسسات الاقتصادية والتكنوقراط المعنيين بسرعة بروح من التماسك الوطني وأن تتخذ جميع التدابير المالية المناسبة من أجل استجابة وطنية لهذه الأزمة الصحية التي تلوح في الأفق.

وأبدت السفاره استعدادها لدعم جميع الأطراف الليبية في هذا الجهد، معتبرةً أن حالة الطوارئ الصحية هذه تتجاوز السياسة والشخصيات.

وشددت على ضرورة السماح لجميع المسؤولين عن مجابهة الوباء – سواء من حيث رعاية المرضى أو ضمان توافر الموارد المالية أو تنفيذ سياسات إبطاء انتشار المرض – القيام بعملهم.