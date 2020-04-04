باكو – أعلنت وزارة الطاقة الأذربيجانية أن اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وبقية المنتجين، سيعقد في 6 أبريل/نيسان الجاري، عبر تقنية “فيديو كونفرنس”.

وأوضحت الوزارة في بيان الجمعة، أن دول “أوبك” ستبحث مع الدول الأخرى المنتجة للنفط غير المنضوية في المنظمة، سبل تحقيق الاستقرار في أسواق النفط.

وأشارت أنه تمت دعوة أذربيجان للمشاركة في الاجتماع الذي ستجري خلاله مناقشة “إعلان تعاون”.

ومساء الخميس، دعت السعودية إلى اجتماع نفطي عاجل لتحالف “أوبك+” وبقية المنتجين، بعد اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد محمد بن سلمان.

وعقب الإعلان السعودي للاجتماع العاجل، قفزت أسعار النفط الخام بأكثر من 25 بالمئة بالنسبة لخام برنت لمتوسط 30.6 دولارا للبرميل.

الأناضول