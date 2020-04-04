الولايات المتحدة – دعت نجمة التنس الروسية ماريا شارابوفا، متابعيها لأن يكتبوا لها رسائل “sms” نصية قصيرة عبر الهاتف، خلال وجودها في الحجر الصحي، كاشفة في منشور رقم هاتفها الشخصي.

ونشرت الحسناء شارابوفا مقطع فيديو على صفحتها عبر تطبيق “إنستغرام”، وعلقت عليه: “أخبروني كيف حالكم، اسألوني أي أسئلة أو اكتبوا (مرحبا). كما أن أي وصفة ممتازة مرحب بها”.

وكتبت ماريا شارابوفا الرقم التالي على صفحتها للتواصل (3105647981) وهذا الرقم متاح للمقيمين في الولايات المتحدة وكندا، ولكن الروسية لن تتمكن من الرد على المستخدمين من دول أخرى (على الأقل في الوقت الحالي، وقد وعدت بأن تفصح متى سترد بشكل عام على الجميع).

يذكر أن ماريا شارابوفا (32 عاما) وضعت حدا لمسيرتها الاحترافية في عالم الكرة الصفراء، في نهاية فبراير 2020.

المصدر: وكالات